Кандидатуру прем'єра розглянуть на переговорах щодо коаліції - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив в штабі "БПП" після оголошення результатів екзит-полів, відповідаючи на питання журналістів.

"Я думаю, що це питання (по кандидатурі прем'єра) буде обговорюватися під час зустрічі всіх партій, створять коаліцію ... Прем'єр-міністр визначиться в ході коаліційних переговорів", - сказав він.

При цьому Луценко зазначив, що предметом цих переговорів буде не тільки кандидатура глави уряду, але і те, скільки реформ буде проведено парламентською більшістю і коаліційним урядом.

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"Я особисто вважаю Яценюка дуже освіченим і грамотним прем'єром, але буде залежати від того, згоден він буде йти за єдиним планом реформ ... якщо він на це згоден, я думаю, що проблем не буде", - сказав Луценко, коментуючи ймовірність того, що Яценюк залишиться прем'єром.