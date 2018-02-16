Саакашвілі перебуває у Мюнхені - Клімкін

Німецькі дипломати повідомили Клімкіну, що Саакашвілі з кимось тут зустрічається.

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі зараз перебуває в Мюнхені.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації з Саакашвілі, Клімкін сказав: «Запитайте в нього – він тут. Він тут з кимось зустрічається, мені про це сказали мої німецькі колеги».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в одному з ресторанів Києва, звідки його, за твердженнями соратників, було вивезено в невідомому напрямку.

Читайте такожСаакашвілі вивезли з України польським літаком, вартість перельоту склала $8,5 тисяч - ЗМІУ Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто в порядку реадмісії до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства. Згодом на офіційному сайті прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

13 лютого під час прес-конференції у Варшаві Саакашвілі заявив, що у найближчі дні планує побачитися із сім'єю в Нідерландах, а потім займатися політичною діяльністю в Європі.

14 лютого у Нідерландах Саакашвілі надали посвідчення особи, яке дозволяє йому проживати і працювати у країнах-членах Євросоюзу, після чого він заявив, що «як ніколи рішуче налаштований повернути своє українське громадянство».

Наразі в Мюнхені проходить 54-та міжнародна конференція з питань безпеки.