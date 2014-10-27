Консультації щодо формування коаліції вже розпочалися – БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник центрального штабу “Блоку Петра Порошенка” Віталій Ковальчук.

”Ми можемо сказати про те, що вже розпочалися консультації щодо формування майбутньої коаліції”, - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

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Ковальчук нагадав, що відбулися консультації між президентом України Петром Порошенком та прем`єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко і Яценюк виступають за створення коаліції та сформування нового уряду у найкоротші терміни.