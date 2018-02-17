Волкер: імовірні поступки України у переговорах не посприяють розміщенню миротворців на Донбасі

Спецпредставник США назвав поточну ситуацію на Донбасі неприйнятною і наголосив на необхідності відновлення миру та виконання Мінських угод.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що імовірні поступки Києва у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі не посприяють розміщенню там миротворчих сил ООН. Про це він повідомив під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

«Я лише хочу висловити думку: якщо ми очікуємо поступок, ми ніколи не досягнемо цього», - наголосив Волкер, відповідаючи на запитання про імовірні поступки України, щоб просунутися у питанні запровадження миротворчої місії на Донбасі.

За його словами, необхідно, щоб усі сторони розуміли, що поточна ситуація на Донбасі є «поганою» для усіх, і що альтернативою цій ситуації є «розміщення миротворчих сил, створення миру, забезпечення втілення Мінських угод, що буде насправді краще для усіх».

«Ми можемо не погоджуватися щодо багатьох речей, але ми можемо погодитися зробити певні речі», - додав Волкер.