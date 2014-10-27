КВУ рекомендує ЦВК не визнавати вибори в окрузі, де перемагає Довгий

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління КВУ Олексій Кошель.

«Комітет виборців України у цьому окрузі відзначав низку порушень виборчого законодавства безпосередньо під час виборчої кампанії та в день голосування… Комітет виборців України звертається до Центральної виборчої комісії з проханням вивчити ці факти і прийняти рішення про неможливість підведення результатів у цьому окрузі», - сказав Кошель.

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За його словами, у цьому окрузі, зокрема мали місце такі порушення як «підкуп виборців, бандитизм, тиск на членів виборчої комісії та наглядачів». «Ці факти були масштабними. На думку нашої організації, вони вплинули на результат голосування», - сказав Кошель.

Окрім того, на думку КВУ, сумнівною є легітимність результати виборів у ряді одномандатних округів у Донецькій області, у тому числі йдеться про округ № 45, де переміг самовисуванець Юхим Звягільський.

«Проблемний округ № 45, де балотувався й отримав перемогу пан Звягільський. Специфіка цього округу у тому, що вибори відбулися лише на 4 виборчих дільницях. На цих дільницях відбувалося псевдозамінування. Але КВУ не береться давати оцінку цьому виборчому округу, тому що ми прийняли для себе рішення у найбільш ризикованих населених пунктах, де є загроза обстрілу, не виставляти своїх спостерігачів на виборчі дільниці», - пояснив Кошель.

За даними ЦВК, після опрацювання 15,2% протоколів з округу № 102 Довгий набирає 36,3% голосів виборців.

Самовисуванець Звягільський після опрацювання 100% протоколів з округу № 45 набрав 72,7% голосів.

Як повідомляв УНІАН, остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах в Україні, що відбулися 26 жовтня, склала 52,42%.