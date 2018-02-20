"Це проходили всі країни": у МЗС пояснили, чому Київ не зможе "задовольнити повністю" інтереси угорців

В МЗС заявили, що Україна слідує інтересам розбудови держави, які залежать від розвитку мови, тому не зможе задовольнити усі вимоги угорської меншини на Закарпатті.

В Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Угорщина не зможе заблокувати зближення України з Організацією північноатлантичного договору (НАТО) в разі успіху України в реформуванні сектору безпеки.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу».

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Вона прокоментувала намагання Угорщини блокувати засідання Комісії Україна-НАТО.

"Знаєте, це ніяк не впливає на наше домашнє завдання. Якщо ми будемо виконувати своє домашнє завдання з реформування армії, реформування сектору безпеки, по іншим секторам, які передбачені щорічними планами в рамках співробітництва з НАТО, то ніяка Угорщина не зможе заблокувати цей рух", - заявила Зеркаль.

При цьому дипломат заявила, що в Україні є свій порядок денний щодо того, що куди країна має намір рухатися.

"Ми розуміємо чого ми хочемо досягти. Звичайно, що задовольнити повністю інтереси і позиції, які висловлюються угорською спільнотою, ми не можемо. В нас є інтереси з розбудови держави, і розбудова держави також залежить і від розвитку мови. Кожна держава будується на мові і культурі цієї мови. Це проходили всі країни", - наголосила Зеркаль.