Аваков заявив, що не має наміру об'єднуватися з "педерастичними силами та з минулим режимом"

У штабі Народного фронту №6 у списку партії на виборах Арсен Аваков підтвердив намір його політсили створити коаліцію з Блоком Петра Порошенка, повідомляє Новое время.

"Звичайно. Ми декларували, що ми готові об'єднатися з усіма демократичними силами", - сказав він.

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Відповідаючи на питання журналістів про об'єднання з партією Олега Ляшка, глава МВС зауважив, що "демократичні сили - це ті сили, які демократичні, не плутати з педерастичними і з минулим режимом", передає Insider.

Як повідомлялося, Петро Порошенко, який сподівається отримати більшість в Раді нового скликання, стверджує, що нова коаліція сформується в перші ж дні після виборів.

Нагадаємо, що заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив, що у Центрвиборчкому є 15 днів для того, щоб офіційно встановити результати виборів і швидкого прогнозу в ЦВК не обіцяють.