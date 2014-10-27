Міжнародні спостерігачі про вибори до Ради: люди зневірилися в політиці, однак 52% - це "солідна явка"
Спостерігачі вважають, що український уряд зробив усе можливе для проведення демократичних виборів.
Міжнародні спостерігачі вважають, що український уряд зробив усе можливе для проведення демократичних парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції у Києві.
“Що стосується уряду і влади, вони зробили все можливе. Але я розумію, що людям подекуди було важко реалізувати своє право. І тут необхідно ставитися з розумінням, що деякі люди не змогли скористатися своїм правом. Але ми вважаємо, що вибори були законними і вільними”, - сказав голова місії короткостровових спостерігачів ОБСЄ Кент Харштедт.
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Він зазначив, що вибори проходили в умовах незаконної окупації Росією частини України, військової ситуації всередині країни, при наявності переміщених осіб.
За словами Харштедта, люди зневірилися в політиці і це також вплинуло на явку.
“Для нас важливо, що ці вибори законні, коли люди мають можливість голосувати, але примусити людей голосувати ми не можемо”, - сказав він.
У свою чергу голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене зауважила, що головне - що виборці мали можливість проголосувати. “Для парламентських виборів це досить непоганий результат”, - сказала вона.
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Голова делегації Європейського парламенту Андрій Пленкович відзначив, що це перші постмайданівські вибори до Верховної Ради. За його словами, немає сумнівів у тому, що вони були абсолютно легітимними і пройшли вільно і чесно. “Україна зараз перебуває у стані гібридної агресії. В цьому контексті органи влади і ЦВК зробили все можливе, щоб дати можливість громадянам скористатися своїм виборчим правом”, - сказав Пленкович.
За його словами, 52% явки з точки зору багатьох європейських країн - це «солідна явка».