Міжнародні спостерігачі про вибори до Ради: люди зневірилися в політиці, однак 52% - це "солідна явка"

Міжнародні спостерігачі вважають, що український уряд зробив усе можливе для проведення демократичних парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції у Києві.

“Що стосується уряду і влади, вони зробили все можливе. Але я розумію, що людям подекуди було важко реалізувати своє право. І тут необхідно ставитися з розумінням, що деякі люди не змогли скористатися своїм правом. Але ми вважаємо, що вибори були законними і вільними”, - сказав голова місії короткостровових спостерігачів ОБСЄ Кент Харштедт.

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Він зазначив, що вибори проходили в умовах незаконної окупації Росією частини України, військової ситуації всередині країни, при наявності переміщених осіб.

За словами Харштедта, люди зневірилися в політиці і це також вплинуло на явку.

“Для нас важливо, що ці вибори законні, коли люди мають можливість голосувати, але примусити людей голосувати ми не можемо”, - сказав він.

У свою чергу голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене зауважила, що головне - що виборці мали можливість проголосувати. “Для парламентських виборів це досить непоганий результат”, - сказала вона.

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Голова делегації Європейського парламенту Андрій Пленкович відзначив, що це перші постмайданівські вибори до Верховної Ради. За його словами, немає сумнівів у тому, що вони були абсолютно легітимними і пройшли вільно і чесно. “Україна зараз перебуває у стані гібридної агресії. В цьому контексті органи влади і ЦВК зробили все можливе, щоб дати можливість громадянам скористатися своїм виборчим правом”, - сказав Пленкович.

За його словами, 52% явки з точки зору багатьох європейських країн - це «солідна явка».