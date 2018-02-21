Відновити зв'язок на Донбассі заважає російський мобільний монополіст - Клімкін

На окупованій Донеччині окупаційна мафіозна структура продовжує захоплювати та розпоряджатися українською власністю.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що окупаційна адміністрація контрольованих Росією бойовиків не дозволяє здійснити ремонтні роботи пошкодженого обладнання для відновлення українського мобільного зв'язку у Донецькій області через російського оператора мобільних послуг, який монополізував ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав в Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Андерсом Самуельсеном.

"Ми протягом останніх місяців намагаємося врятувати мобільний зв'язок, щоб люди могли ним користуватися. Ми не отримали жодного дозволу на безпечний ремонт мобільного зв'язку", - наголосив Клімкін.Читайте такожVodafone відмовляється налагоджувати зв'язок в ОРДО без гарантій безпеки

"Ви знаєте, чому? Оскільки окупаційна адміністрація затягла туди якогось російського провайдера, і вже зараз картки його продаються у п'ять-сім разів більше, ніж до цього звичайні послуги українського оператора", - сказав міністр.

"І все, що відділяє Донбас від України, воно веде окупований Донбас в нікуди. Воно не веде його в Росію. Воно веде окупований Донбас в нікуди, і те, що там на сьогодні реальна мафіозна структура, яка заробляє на трафіках, починаючи від вугілля і до всього іншого, і розпилює на металобрухт реально те, що є власністю України та українських компаній, це все буде потім задокументовано, за це все потрібно буде відповідати, і за це все потрібно буде платити", - переконаний глава МЗС.

Нагадаємо, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Це був останній український мобільний оператор, що працював на окупованих територіях. 19 січня зв'язок було відновлено на Луганщині, на Донеччині зв'язку досі немає.