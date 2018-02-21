Відновити зв'язок на Донбассі заважає російський мобільний монополіст - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що окупаційна адміністрація контрольованих Росією бойовиків не дозволяє здійснити ремонтні роботи пошкодженого обладнання для відновлення українського мобільного зв'язку у Донецькій області через російського оператора мобільних послуг, який монополізував ринок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав в Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Андерсом Самуельсеном.
"Ми протягом останніх місяців намагаємося врятувати мобільний зв'язок, щоб люди могли ним користуватися. Ми не отримали жодного дозволу на безпечний ремонт мобільного зв'язку", - наголосив Клімкін.Читайте такожVodafone відмовляється налагоджувати зв'язок в ОРДО без гарантій безпеки
"Ви знаєте, чому? Оскільки окупаційна адміністрація затягла туди якогось російського провайдера, і вже зараз картки його продаються у п'ять-сім разів більше, ніж до цього звичайні послуги українського оператора", - сказав міністр.
"І все, що відділяє Донбас від України, воно веде окупований Донбас в нікуди. Воно не веде його в Росію. Воно веде окупований Донбас в нікуди, і те, що там на сьогодні реальна мафіозна структура, яка заробляє на трафіках, починаючи від вугілля і до всього іншого, і розпилює на металобрухт реально те, що є власністю України та українських компаній, це все буде потім задокументовано, за це все потрібно буде відповідати, і за це все потрібно буде платити", - переконаний глава МЗС.
Нагадаємо, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Це був останній український мобільний оператор, що працював на окупованих територіях. 19 січня зв'язок було відновлено на Луганщині, на Донеччині зв'язку досі немає.