Американський політолог: Створення більшості — перший тест нової Ради на корумпованість

Про це він сказав у розмові з журналістами Голосу Америки, повідомляє канал 24.

"Думаю, нові сили в українському парламенті по-новаторськи дивляться на вирішення, в першу чергу, внутрішніх проблем і стосунків із Росією. Проєвропейські партії – не нове явище в українській політиці, навіть Янукович заявляв про свою про європейську позицію" , — переконаний експерт.

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Він також додав, що зараз не відомо навіть, чи готові українські виборці до таких проєвропейських політсил.

"Вони повинні будуть ухвалювати чіткі політичні рішення, наприклад, підняття ціни на газ для населення. Цей крок буде дуже непопулярним. Та чи погодяться прозахідні українські виборці з таким рішенням, чи знову вийдуть на вулиці з протестами", — роздумує політолог.

При цьому, узурпації влади однією політсилою політолог не боїться.

"Партія Порошенка сама не має більшості в Раді, тому вони мусять сформувати коаліцію з іншими партіями. Таким чином влада Порошенка збалансується", — переконаний Даньєрі.

Створення ефективної більшості, на думку експерта, буде непростим рішенням. Це стане першим тестом нової Ради на корумпованість.