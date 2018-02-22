Парламент Нідерландів проголосував за скасування закону про референдум, який блокував асоціацію України з ЄС

76 депутатів з коаліційних фракцій проголосували за законопроект, який регулює скасування чинного закону.

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "NOS"

Зазначається, що 76 депутатів з коаліційних фракцій проголосували за законопроект, який регулює скасування чинного закону. Його подала міністр внутрішніх справ Кайса Оллонгрен. Проти проголосували 69 опозиційних депутатів.

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Згідно з повідомленням, в ході дебатів стало зрозуміло, що "жодна з опозиційних партій не згодна з тим, як уряд хоче позбутися закону про референдум". Так, кілька опозиційних партій заявили, що спочатку хотіли побачити альтернативу, і вони не розуміють, чому Оллонгрен не дочекалася оцінки консультативного референдуму.

Зауважується, що через кілька тижнів закон про скасування буде розглянуто в Сенаті (Верхня палата парламенту), де урядові партії теж мають сильну більшість.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2017 року у Нідерландах було опубліковано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - ЄС, який 1 червня було підписано королем Віллем-Александром і 13 червня підписано у Міністерстві юстиції країни.

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Цей закон було схвалено у Сенаті 8 липня 2015 року. Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61 % учасників референдуму, за - понад 38 %.

Потім 15 грудня 2016 року на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які були спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була призупинена через негативний результат референдуму в Нідерландах. Пропозиції Нідерландів були оформлені у вигляду додатку до Угоди.

30 травня 2017 року у Нідерландах було схвалено законопроект про набуття чинності закону від 8 липня 2015 року про схвалення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

12 червня 2017 року голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з ЄС остаточно стане чинною 1 вересня.

1 вересня 2017 року остаточно набула чинності Угода про асоціацію в частині поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом.