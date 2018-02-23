Гуляє вітер: журналісти показали спустошений маєток Пшонки, який колись вражав несмаком та розкішшю (відео)

Сьогодні рівно чотири роки, як Віктор Пшонка утік з країни. 23 лютого 2014 року, щойно господар стрімголов утік, двері до його будинку відчинили люди в балаклавах. А просто цікаві українці масово пішли на оглядини до генпрокурора і спершу навіть роззувалися при вході.

В арештованому маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки гуляє вітер. Від будинку, на який одіозний чиновник витратив мільйони доларів, залишилися самі стіни.

Журналістів пустили до маєтку без проблем. Люди у формі не кажуть, ким уповноважені. Запевняють, якби не вони, від будинку не лишилося б і цеглини, йдеться в сюжеті ТСН.

Що розкрадали тут геть усе, помітно ще при вході - гараж без воріт, вхід до будинку вже без левів. Лише з фотографіями чиновників-втікачів.

Читайте такожЧому кошти, вкладені у екс-резиденцію Януковича, досі не можуть повернути українцям (відео)Усе розграбовано до останньої розетки, від сходів на другий поверх залишився лише скелет, зірвано навіть мармурове підвіконня. У колишній спальні валяються пляшки з-під горілки і рами від картин. Мародери вигребли усе.

Після тотального грабунку ожив лише хлів. Нині тут додалося живності. Її, кажуть охоронці, розводять для себе.

Як грабували багатого сусіда, у селі нині згадують неохоче. А в прокуратурі відхрещуються - мали право заарештувати лише земельну ділянку та будівлю.

Будинок у Гореничах під час Майдану після втечі екс-генпрокурора став доступний для журналістів, і вразив суспільство розкішшю та несмаком.