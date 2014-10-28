Міськрада Маріуполя: бойовики обстрілюють Павлопіль і Гнутово, обстрілу Талаківки не було

Втрат в живій силі і техніці в українських військових немає. Переміщення живої сили і техніки противника в бік Маріуполя немає, повідомляє сайт міськради Маріуполя.

Згідно з повідомленням, також, починаючи з 14:50, на території, тимчасово підконтрольній бойовикам "ДНР" в районі населеного пункту Саханка, ведеться обстріл з мінометів і стрілецької зброї.

По позиціях українських військових у бік Маріуполя обстріл не ведеться. Інформація про атаку на Маріуполь не відповідає дійсності.

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Відомості про обстріл селища Талаківка не відповідають дійсності. Станом на 17.15 селище не обстрілювали, повідомляє міськрада.