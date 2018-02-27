У Польщі затримали підозрюваних у спробі підпалу будівлі спілки угорців в Ужгороді

Стосовно двох підозрюваних було прийняте рішення про тримісячний арешт, а за третім затриманим встановлено поліцейський нагляд.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Відповідну інформацію підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Європейська правда з посиланням на портал Onet.pl.

Польська спецслужба затримала трьох осіб у зв’язку зі спробою підпалу спілки угорців на початку лютого.

Читайте такожМЗС Угорщини через підпал офісу спілки в Ужгороді викликало посла України для поясненьЗатримання відбулися 21 та 22 лютого у співпраці з українською стороною.

Стосовно двох підозрюваних було прийняте рішення про тримісячний арешт, а за третім затриманим встановлено поліцейський нагляд.

"В рамках цієї справи Агентство внутрішньої безпеки розглядає різні мотиви у зв’язку з вчиненою в Україні спробою підпалу спілки угорців. Зокрема, відслідковуються міжнародні контакти підозрюваних" - розповів Жарин.

Раніше повідомлялося, що 4 лютого підпал намагалися скоїти двоє осіб: Адріан Марглевський (Adrian Marglewski) 01.04.1996 р.н., мешканець м. Краків та Томаш Рафал Шимков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak). Польські ЗМІ також наводять ім’я третього затриманого польською спецслужбою – Міхал П.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю. Інцидент стався після 4:00. Пляшку кинули у вікно і завдяки тому, що воно подвійне, розбилося тільки одне скло і інших пошкоджень немає.