У ЦВК кипить робота: члени ОВК почали звозити протоколи, на вході в будівлю - черга

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 9.00 на вході до ЦВК навіть утворилася черга.

Протоколи ОВК співробітники Центрвиборчкому приймають на 2-му поверсі.

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Очікується, що сьогодні об 11.00 продовжиться засідання ЦВК, де будуть офіційно приймати протоколи від окружних виборчих комісій.

Також слід зазначити, що сьогодні посилено охорону будівлі ЦВК: співробітників правоохоронних органів значно більше, ніж було у попередні дні.