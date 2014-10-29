У ЦВК кипить робота: члени ОВК почали звозити протоколи, на вході в будівлю - черга
10:03, 29 жовтня 2014Політика
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До Центральної виборчої комісії почали масово з'їжджатися представники окружних виборчих комісій, які везуть протоколи з підсумками голосування на парламентських виборах.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 9.00 на вході до ЦВК навіть утворилася черга.
Протоколи ОВК співробітники Центрвиборчкому приймають на 2-му поверсі.
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Очікується, що сьогодні об 11.00 продовжиться засідання ЦВК, де будуть офіційно приймати протоколи від окружних виборчих комісій.
Також слід зазначити, що сьогодні посилено охорону будівлі ЦВК: співробітників правоохоронних органів значно більше, ніж було у попередні дні.
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