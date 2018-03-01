Стягнули Нацгвардію, стоять автозаки: активісти заявляють про початок зачистки наметового містечка під Радою (фото, відео)

Під парламент стягнули поліцію і загони Національної гвардії. Також зі сторони Маріїнського парку стоять машини швидкої допомоги, пожежні машини і автозаки.

Під Верховною Радою готуються зачистити наметове містечко.

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Про це повідомив народний депутат Семен Семенченко у відео, опублікованому на сторінці в Facebook.

Він повідомив, що під парламент звезли поліцію і загони Національної Гвардії. Також зі сторони Маріїнського парку стоять машини швидкої допомоги, пожежні машини і автозаки.

Семенченко додав, що гаками і тросами знесуть встановлений паркан навколо табору. У силовиків з собою кусачки і засоби для демонтажу паркану.

Активісти, які знаходяться в наметовому містечку, готуються до захисту, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого біля парламенту відбулися зіткнення між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили мітингувальників від огорожі, встановленої біля Верховної Ради.

Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Кілька учасників акції кинули в бік правоохоронців димові шашки. Крім того, правоохоронці пішли в сторону наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів і оборонялися палицями, також вони кидали в поліцейських пляшки.