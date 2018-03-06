Мати Агєєва закликала Трампа і Путіна обміняти полонених українців на російських солдатів (відео)

У заяві англійською мовою Світлана Агєєва просить главу США і країн-учасниць «нормандської четвірки» надати сприяння у прискоренні переговорів щодо обміну полоненими.

Шанс для українських полонених у Росії. Обміняти Олега Сенцова, Стаса Клиха, Павла Гриба і багатьох інших незаконно затриманих українців на російських солдатів, що воювали на Донбасі, закликала мама росіянина Віктора Агєєва.

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У заяві англійською мовою Світлана Агєєва просить главу США і країн-учасниць «нормандської четвірки» надати сприяння у прискоренні переговорів щодо обміну полоненими. Окреме звернення — російською мовою — адресовано Путіну. «Наші діти повинні повернутися додому. Українські матері чекають на своїх синів: Олега Сенцова, Стаса Клиха, Павла Гриба і багатьох інших, а я чекаю Віктора», — йдеться у ньому.

Його заарештували в минулому році на Луганщині і два місяці тому засудили до 10 років ув'язнення за терористичну діяльність. Світлана Агєєва просить керівників США і країн нормандської четвірки допомогти прискоренню переговорів між Києвом і Москвою про обмін заручниками.