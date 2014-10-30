Закон не передбачає можливості визнання виборів недійсними в цілому окрузі – «Опора»

Про це сказав аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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Він зазначив, що є «процедура визнання не дійсним голосування лише по окремих виборчих дільницях і лише за наявності трьох основних підстав, які стосуються саме порушень під час проведення голосування і підрахунку голосів і не можуть стосуватися порушень, які відбувалися в період проведення передвиборчої агітації».

Клюжев зазначив, Центральна виборча комісія може діяти тільки в межах своїх повноважень і «заяви щодо можливості визнання не дійсними голосування в цілому окрузі зараз не мають відповідної правової формули». Він нагадав, що на виборах до парламенту України в 2012 році, коли були визнані вибори, по суті, не дійсними, в 5 проблемних округах, то «ми маємо пам’ятати, що тоді таке політико-правове рішення, яке не мало відповідного правового обґрунтування, а було викликано порушеннями саме на рівні ОВК, коли псувалися виборчі документи, коли навіть не могла знати ЦВК який там результат, але навіть в тих умовах, ЦВК не змогла в правових межах прийняти те рішення, а прийняла політико-правове, під яке потім ВР прийняла відповідний закон про проведення повторних виборів».