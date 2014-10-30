ЦВК звернеться в міліцію з приводу дій членів ОВК №30

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні ЦВК заявила заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна.

В ході засідання було з'ясовано, що голова ОВК №30 доручив дільничним виборчим комісіям здійснити повторний перерахунок голосів на дільницях, однак згідно з законодавством це має право робити лише окружна виборча комісія.

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“Відтак навіть за попередніми висновками є всі підстави стверджувати, що Центрвиборчкому доведеться звертатися до правоохоронних органів щодо надання оцінки діям як членів ОВК, так і дільничних виборчих комісій”, - зазначила Усенко-Чорна.

ЦВК прийняв протоколи ОВК №30, але як зазначила Усенко-Чорна, рішення щодо підсумків голосування у даному окрузі буде прийнято після аналізу внесених до протоколів цифр.

Також вона наголосила, що розбіжності у даних з протоколів ОВК, а саме той факт, що у ЦВК наявні примірники протоколів з окремих виборчих дільниць з різними відомостями щодо результатів голосування може свідчити про те, що на цьому окрузі було скоєно злочин.

“Без всякого сумніву можу констатувати, що є всі ознаки стверджувати, що було вчинено злочин в цьому окрузі при встановлені підсумків голосування. Навіть побіжний аналіз відомостей, які внесені до системи “Вибори”, не відповідність певних цифр загальній тенденцій вказує на те, що вони стали об'єктом маніпуляцій з чийогось боку”, - підсумувала вона.