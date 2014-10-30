СБУ оголосила в розшук екс-міністра фінансів в Кабміні Азарова

Інформація про розшук розміщена на сайті МВС у розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Читайте такожМінфін вирішив захистити свого колишнього голову Колобова перед СБУ

Зокрема, Юрій Колобов розшукується слідчим управлінням СБУ як підозрюваний у скоєнні злочину за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу ("привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або вчинений організованою групою").

Згідно з інформацією на сайті МВС, колишній міністр в уряді Миколи Азарова зник з поля зору українських правоохоронців 5 серпня. Відносно підозрюваного суд видав дозвіл на його затримання з метою приводу для обрання запобіжного заходу.

Крім цього, Георгій Дзекон також підозрюється в розтраті державних коштів і зник з поля зору українських правоохоронців 2 серпня.

Георгій Дзекон відомий як керівник однієї з найбільш сумнівних схем приватизації в Україні - державного підприємства "Укртелеком", який був куплений маловідомою компанією ЄСУ, а 4 жовтня 2013 року "Укртелеком" став частиною групи СКМ. За час правління (з 2004 по 2011 рік) Георгія Дзекона "Укртелеком" перетворився з прибуткового телекомунікаційного оператора в збиткового інтернет-провайдера.