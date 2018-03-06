У Парламентській асамблеї НАТО засудили Росію за сприяння "ЛДНР"

Там також підтвердили непохитну підтримку незалежності і територіальної цілісності України.

У НАТО засудили надання Російською Федерацією підтримки незаконним формуванням на Донбасі так званим "ЛНР" та "ДНР".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО Ірина Геращенко.

Читайте такожЗахід уже відповідає на агресивну поведінку Росії - генсек НАТО"Співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО – Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко і член Парламентської асамблеї НАТО, канадський сенатор Рейнелл Андрейчук - під час засідання Міжпарламентської ради, що триває 5-6 березня в Одесі, оприлюднили заяву. Автори документа підтвердили від імені членів Міжпарламентської ради Україна-НАТО непохитну підтримку незалежності і територіальної цілісності України, засудили надання Російською Федерацією політичної, військової, економічної допомоги членам незаконних збройних формувань в окупованих районах Донецької і Луганської областей, незаконне утримання в Росії та на окупованих територіях заручників і політичних в’язнів", - написала Геращенко.

Також у заяві наголошується на важливості успішного реформування національного сектору безпеки і оборони, в процесі якого ключову роль має відіграти Верховна Рада України. Річна програма співробітництва Україна-НАТО розроблена таким чином, щоб виконати завдання щодо досягнення Україною відповідності критеріям членства в Альянсі.

Нагадаємо, 5-6 березня в м. Одесі відбувається чергове засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО спільно з виїзним засіданням підкомітетів Політичного комітету і Комітету з питань економіки і безпеки Парламентської асамблеї НАТО.

Як повідомляв УНІАН, під час Міжпарламентської ради Україна-НАТО «Мілітаризація Криму і порушення прав людини на півострові» українські політики закликали представників парламентів країн-членів НАТО не визнавати результати «виборів» Володимира Путіна президентом РФ у тимчасово окупованому Криму, адже вони відбуваються з порушенням міжнародного права.