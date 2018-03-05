Україна закликала країни НАТО не визнавати "вибори" президента РФ в окупованому Криму

Під час Міжпарламентської ради Україна-НАТО народний депутат від «БПП» Ірина Фріз поінформувала про мілітаризацію півострова та факти порушень прав людини.

Українські політики закликали представників парламентів країн-членів НАТО не визнавати результати «виборів» Володимира Путіна президентом РФ у тимчасово окупованому Криму, адже вони відбуваються з порушенням міжнародного права.

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова постійної парламентської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз повідомила у Facebook після завершення панелі Міжпарламентської ради Україна-НАТО «Мілітаризація Криму і порушення прав людини на півострові».

«Звернула увагу у виступі на мілітаризацію півострову не лише конвенційною зброєю, але й розміщенням зброї масового знищення, зокрема, крилатих ракет з ядерними боєзарядами, а також комплексів Тополь-М-балістичних міжконтинентальних ракет», – підкреслила Фріз.

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За її словами, «викликає занепокоєння з нашої точки зору розконсервація об’єктів на кшталт «Феодосія-13» на території Криму, що побудовані за часів холодної війни та призначенні для зберігання зброї масового ураження».

Парламентарій звернула увагу присутніх на включення до складу Чорноморського флоту Російської Федерації підводних човнів, що є носіями ракет з ядерними зарядами.

«Зрозумілим є, що в Криму формується потужна ударна група, що вже істотно змінює баланс сил в регіоні», – зазначила Фріз.

За її словами, окремим питанням стоїть цілеспрямована політика окупаційної влади до штучної зміни етнічного складу півострову.

«Відбувається активне переселення представників етнічних груп Сибіру до Криму. Натомість, особи, що зокрема проходили службу в Збройних силах України, але залишилися на півострові, переводяться до військових частин Південного та Центрального військового округів РФ», - зазначила депутат.

Фріз також зауважила, що голова Меджлісу Рефат Чубаров звернув увагу на системні та кричущі порушення прав людини на півострові, зокрема, щодо кримськотатарського населення, примушення до переселення, насильницької паспортизації, переслідування за релігійним та національним признаками.

«Також обговорювалося питання знищення окупаційною владою культурної спадщини Криму та часткове вивезення пам’яток культури та мистецтва до Російської Федерації. Це занепокоєння повністю підтримали учасники Міжпарламентської ради Україна-НАТО», – резюмувала Фріз.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні відкрилося дводенне засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, в якому беруть участь понад 70 осіб.

Вибори президента РФ призначено на 18 березня – річницю анексії Криму.