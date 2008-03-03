Партія регіонів погрожує Медведьку звільненням

Партія регіонів ініціюватиме відставку Генерального прокурора і порушить питання про відповідальність Президента України, якщо не припиниться “практика політичних переслідувань”.

Про це йдеться у заяві, поширеній прес-службою партії.

“Регіонали” вимагають припинити переслідування своїх активістів і прихильників, які набули останнім часом “ознак політичної помсти з боку помаранчевої влади”.

“Цькування, залякування звичайних громадян – вчителів, лікарів, працівників культури, духовних осіб лише за те, що вони публічно висловлюють іншу, ніж помаранчеві, думку, набувають масового характеру особливо в тих областях, які вважаються такими, де помаранчева команда отримала перевагу на виборах”, – вважають у Партії регіонів.

“До Партії регіонів щодня надходять листи з різних міст і сіл України, в яких громадяни просять захисту від морального терору, який їм влаштовують на місцях за вказівкою згори. Особливо тривожними є сигнали з Львівської області, де ще жорсткішими стали, наприклад, переслідування вірних Української Православної Церкви, яким не дозволяють будувати храми, відкрито ображають і принижують”, – йдеться у заяві.

В Партії Регіонів зазначають, що незаконні звільнення з роботи чиновників середньої ланки стають щоденною практикою, яку реалізовує влада в усій Україні. “Люди зневірилися у пошуках справедливості. А залякування і пряме переслідування за політичні уподобання стали ганебною ознакою часу”, – вважають “регіонали”.

“Влада почала ще активніше вживати репресивних заходів стосовно громадян, послуговуючись правоохоронними органами. Кулак з передвиборчих біг-бордів помаранчевих виявився неспроможним бити по беззаконню. Але він успішно б’є в обличчя народу в прямому і в переносному смислі того слова. Причому активно використовуються у цьому процесі і органи прокуратури”, - зазначається у заяві.

Як приклад у документі наводиться виклик до Генеральної Прокуратури окремих депутатів на допит “у так званій справі екс-міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА”, “який зробив усе, щоб захистити Закон і Конституцію, коли був виданий незаконний указ Президента про призначення Генерального Прокурора України”.

“Нині влада чинить тиск на тих депутатів, які в день спроби силового захоплення прокуратури захистили закон і порядок”, - твердять у Партії регіонів.