У МЗС України звинуватили посла Угорщини у перевищенні своїх повноважень

У Міністерстві закордонних справ України проведуть розмову з послом Угорщини Ерно Кешкенем після його заяв про автономію Закарпатської області та видачу українцям угорських паспортів.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень перевищує свої дипломатичні повноваження.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5-го каналу», коментуючи заяву угорського посла про те, що Угорщина має право роздавати свої паспорти усім, хто має угорське коріння.

"А ще він не проти автономії. Ми також не проти автономії від Угорщини", - сказала Зеркаль.

"У нас зараз все це заплановано... з розмовами щодо того, що він перевищує свої повноваження тут, в Україні", - наголосила Зеркаль.

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За її словами, Україна зайняла досить жорстку й незмінну позицію стосовно мовних положень закону про освіту і решти питань.

Зеркаль зауважила, що Угорщина вдається до подібних заяв, як у ситуації з Україною, щодо усіх країн-сусідів.

При цьому вона додала, що через заяви Кешкеня не висилатимуть.

"Ну що ми зараз маємо депортувати посла... (Це) не дипломатично", - сказала Зеркаль.

Водночас, коментуючи той факт, що в окремих населених пунктах у Закарпатській області на установах розміщені угорські прапори, заступник глави МЗС висловила думку, що в області не проведена децентралізація.

"Якби децентралізація відбулася в Закарпатті, як вона відбувається в інших регіонах України, то не було б ніяких проблем", - вважає Зеркаль.