Тимошенко не дасть жити ”комуно-кримінальній” коаліції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за проведення нових парламентських виборів, а її політична сила переходить в «радикальну опозицію»

Як передає кореспондент УНИІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам після завершення засідання фракції БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні можна констатувати, що в українському парламенті утворилась нелегітимна більшість. В першу чергу, за її словами, ця більшість нелегітимна політично, тому що СПУ на виборах декларувала помаранчеві цінності, спільні з «Нашою Україною» і БЮТ програми, “і те, що вони сьогодні підтримали клан, є абсолютно не прогнозованим для виборців Соцпартії».

Те саме, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, стосується і Комуністичної партії, члени якої говорили своїм виборцям, що вони проти олігархів, корупції і кланів, але “фракція комуністів підтримала сьогодні клани, кримінал і олігархів, створивши спільну коаліцію з Партією регіонів». «Це означає, що люди за таку коаліцію не голосували, і тому політичної легітимності у цієї коаліції не існує», - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО піддала сумніву легітимність антикризової коаліції з морального боку. «Сьогодні коаліцію створили комуно-олігархи, тому вона комуно-кланова, або комуно-кримінальна – на це мораль нашого суспільства ніколи не дасть добро, це фактично заганяти нашу Україну на декілька віків назад і повертатися до того, проти чого ми боролись під час нашої революції», - наголосила вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що юридично ця коаліція також нелегітимна, оскільки при її створені були порушені всі процедури – зокрема, не витримані терміни, передбачені Конституцією для формування коаліції.

На її переконання, більш ніж достатньо підстав для оголошення дострокових парламентських виборів. “Я можу твердо сказати, що якщо у політичних демократичних сил не залишиться мужності, щоб зупинити цей, по суті, державний переворот, то вважайте, що достойних політиків в Україні немає», - заявила вона, додавши, що це питання буде обговорюватись у фракції, у блоці, але, на її особисте переконання, необхідні дострокові парламентські вибори.

Вона підкреслила, що з антикризовою коаліцією у України немає майбутнього, тому її політична сила буде робити все, щоб така коаліція не була дієздатною, «щоб така коаліція не жила».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що “БЮТ абсолютно чітко буде знаходитись в опозиції, і вважаємо, що всі зради, все моральне падіння, всі підкупи, корупція, які призвели до такого формату коаліції в парламенті, а фактично комуно-олігархічного формату коаліції, всі ці зради, підкупи, ґвалтування і моральні падіння ніколи не дадуть нормальної основи, нормального фундаменту для розбудови справедливої і демократичної держави, і тому ми переходимо в стан самої радикальної боротьби і не дамо Україну залишити в тому горі, в яке продажні безвольні політики завели нашу країну».