Путін обговорив з членами Радбезу РФ «вибори» на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, «обговорювалася ситуація на південному сході України в контексті майбутніх 2 листопада виборів. Президент поінформував учасників наради про деталі телефонної розмови в так званому «нормандському форматі», яка відбувся напередодні. Було висловлено задоволення у зв'язку з досягненням домовленості з Україною і Єврокомісією щодо врегулювання «газового досьє».

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В нараді взяли участь голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко, голова Держдуми РФ Сергій Наришкін, керівник Адміністрації президента РФ Сергій Іванов, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Михайло Фрадков, заступник секретаря Радбезу РФ Рашид Нургалієв, постійний член Радбезу РФ Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України, однак пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав "народних республік".

США і Євросоюз заявили, що проведення самопроголошених виборів буде порушенням Мінських домовленостей.

28 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що оголошені бойовиками «ДНР» і «ЛНР» псевдовибори ставлять під загрозу весь мирний процес.

За даними ООН, із середини квітня до 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тис. дістали поранення. За офіційними даними, майже 400 тис. осіб були змушені покинути свої домівки.