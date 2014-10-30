Шойгу ввижаються нові загрози, тому він активізує військові навчання

Про це заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу, повідомляє російська служба BBC.

"Ми розширили програму навчань на 2015 рік. Розширення пов'язане з нестабільною обстановкою біля наших кордонів, і в світі в цілому", - сказав він після засідання спільної колегії міністерств оборони двох країн.

За словами Шойгу, російські та білоруські військові "хотіли б відпрацювати низку практичних дій та заходів в разі виникнення нових загроз для союзної держави".

При цьому Білорусь Шойгу назвав головним військовим партнером Росії, відзначивши "послідовну підтримку" Мінськом військового співробітництва з Москвою.

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Необхідність зміцнення військового співробітництва з Білоруссю російський міністр пов'язав із подіями в Україні.

"По суті, прозахідні сили прагнуть сформувати в цій країні (Україні, - Ред.) передовий рубіж тиску на союзну державу, вплинути на сталий розвиток Росії і Білорусі", - заявив глава міноборони Росії.

Західні країни, навпаки, звинувачують у втручанні в справи України Росію і намагаються чинити тиск на Москву за допомогою економічних санкцій.