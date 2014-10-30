Шойгу ввижаються нові загрози, тому він активізує військові навчання
Москва та Мінськ розширюють програму військових навчань в 2015 році через "нові загрози" для союзної держави Росії та Білорусі
Про це заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу, повідомляє російська служба BBC.
"Ми розширили програму навчань на 2015 рік. Розширення пов'язане з нестабільною обстановкою біля наших кордонів, і в світі в цілому", - сказав він після засідання спільної колегії міністерств оборони двох країн.
За словами Шойгу, російські та білоруські військові "хотіли б відпрацювати низку практичних дій та заходів в разі виникнення нових загроз для союзної держави".
При цьому Білорусь Шойгу назвав головним військовим партнером Росії, відзначивши "послідовну підтримку" Мінськом військового співробітництва з Москвою.
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Необхідність зміцнення військового співробітництва з Білоруссю російський міністр пов'язав із подіями в Україні.
"По суті, прозахідні сили прагнуть сформувати в цій країні (Україні, - Ред.) передовий рубіж тиску на союзну державу, вплинути на сталий розвиток Росії і Білорусі", - заявив глава міноборони Росії.
Західні країни, навпаки, звинувачують у втручанні в справи України Росію і намагаються чинити тиск на Москву за допомогою економічних санкцій.