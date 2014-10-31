Дещиця прибув до Варшави працювати послом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС Польщі.

"Я би хотів подякувати за допомогу, яку Польща надає Україні. Це для нас дуже важливо, що відчуваємо сьогодні підтримку близького сусіда та, крім цього, однієї з найважливіших держав Європейського Союзу", - сказав посол.

Дещиця вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Польщі Томашу Орловському.

Читайте такожПрезидент призначив колишнього главу МЗС Дещицю послом у Польщі"Орловський підкреслив, що місія посла Дещиці розпочинається в особливий момент в історії, одразу після виборів до нового парламенту, на яких рішучу перемогу здобули проєвропейські та продемократичні сили", - йдеться у повідомленні.

Згідно із процедурою, Дещиця приступить до виконання обов'язків після того, як вручить оригінали вірчих грамот президенту Польщі Броніславу Коморовському, що, як планується, має відбутися наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня президент України Петро Порошенко призначив екс-керівника МЗС Дещицю послом України в Республіці Польща.