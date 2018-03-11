Пентагон не буде змінювати свою стратегію стримування через «нову зброю» Путіна

Нові військові розробки РФ не зможуть суттєво вплинути на стратегічний баланс, переконаний міністр оборони США.

Сполучені штати Америки не вважають за необхідне змінювати стратегію стримування після заяв президента РФ Володимира Путіна про створення у Росії нового покоління високотехнологічного озброєння.

Читайте також"Нудно, дівчата": Путін про хіматаки на мирних жителів у Сирії

Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у коментарі журналістам у неділю, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на ЗМІ.

Як відомо 1 березня Путін продемонстрував відео та описав декілька нових видів озброєння, які розробляються Росією, включно із гіперзвуковими крилатими ракетами, які здатні оминати систему ПРО.

Меттіс заявив, що продемонстроване Путіним не впливає на позицію Пентагона.

"Я переглянув кліпи, які показав Путін..., і не побачив жодних змін в оснащенні російських збройних сил, і кожна з систем, про які говорив Путін, ще потребує багаторічного доопрацювання, тому вони не вплинуть на військовий баланс сил", - сказав міністр оборони США.

"У нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через них", - додав він.

Одна із технологій, продемонстрованих Путіним, - підводний безпілотник, який може завдати удару по узбережжю США, але Меттіс заявив, що це нічого не змінює, бо Росія вже здатна завдавати удару по портах США за допомогою ракет.

"Це ні на що не впливає, окрім кількості грошей, яку вони готові витратити на щось, що не змінює стратегічного балансу", - сказав Меттіс.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат". Президент РФ представив відео випробування ракети, де моделюється удар в бік США.

Також він заявив, що, крім МБР "Сармат", наприкінці 2017 року відбувся успішний запуск новітньої крилатої ракети з ядерною енергоустановкою.

Разом з тим Путін заявив про миттєвий ядерний удар у відповідь у разі застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників.