ОБСЄ: бойовики постійно обстрілюють селище Станиця Луганська

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, відповідно до якого спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 30 жовтня відвідали населений пункт Станиця Луганська, який розташований за 17 км на північ від Луганська та контролюється українськими силами.

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Зокрема, місцеві жителі та селищний голова повідомили спостерігачів, що місто є предметом постійних перестрілок поміж українськими силами та незаконними озброєними формуваннями, які мають відношення до так званої "Луганської народної республіки".

"Селищний голова повідомив, що 29 жовтня об 11:00 мінометним вогнем було обстріляно автобусну зупинку і одна жінка отримала поранення", - зазначається в повідомленні.

При цьому, відповідно до наданої інформації селищним головою, "сили "ЛНР", які розташовуються на пагорбі з південного боку річки Сіверський Донець, обстрілюють місто щоденно".

Також зазначається, що відповідно до інформації одного місцевого мешканця, в місті знаходиться тільки один український танк та один бронетранспортер поблизу того місця, яке було обстріляне бойовиками.

Крім того, повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ 29 жовтня відвідали місто Попасна (80 км на схід від Луганська), та перебуваючи в місті, чули звуки мінометних обстрілів.

"Залишивши місто, місії ОБСЄ вдалося з'ясувати, що обстріл продовжувався з боку населених пунктів Золоте та Попасна, які обидва розташовані під контролем українських сил", - говориться в повідомленні.

При цьому сказано, що вогонь не припинявся але спостерігачі місії не мали можливості з'ясувати, чи з боку підконтрольної "ЛНР" вівся вогонь у відповідь.

ОБСЄ також повідомляє, що в Маріуполі спостерігачі були поінформовані, що "командуючий українського блокпосту в Сартані (20 км від Маріуполя) повідомив про інтенсивний дорожній рух в порівнянні з попереднім вечором, що нібито місцеві мешканці рятувались від сильних артилерійських обстрілів в Талаківці, що мало місце 29 жовтня".