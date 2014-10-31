Кремль заявив, що українська сторона і ОБСЄ не оглядали четвертий «гумконвой»

Про це йдеться в коментарі департаменту інформації та преси МЗС РФ, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Російська сторона завчасно інформувала українську владу, генерального секретаря і чинне головування ОБСЄ про намір направити чергову партію гуманітарної допомоги в постраждалі райони Донбасу, запропонувавши оглянути вантаж у пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» Ростовської області», - стверджує російське МЗС.

Читайте такожРосія планує відправити на Донбас ще один гумконвой

«Зазначаємо, що присутні на вказаних КПП спостерігачі ОБСЄ і українські прикордонники мали можливість ознайомитися з вмістом вантажу, проте з незрозумілих російській стороні причин не виявили до цього цікавість», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що до України заїхали 76 автомобілів російського «гуманітарного конвою», велика частина якого призначена для бойовиків.

Читайте такожУкраїнські прикордонники не знайшли зброю в російському конвої

«Сьогодні близько 7 години ранку почалося переміщення так званого російського «гуманитарного конвою» на територію України. Всього у двох російських пунктах пропуску – «Матвєєв Курган» і «Донецьк» – зафіксовано переміщення 76 автомобілів і 147 осіб», - зазначив він.

За словами Лисенка, українські прикордонники, які працюють на цих пунктах у міжвідомчих робочих групах, провели лише візуальний огляд транспортних засобів і вантажу. Митне оформлення вантажу не проводилося, оскільки не надано жодної інформації про його одержувачів.

Також він зазначив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не брали участі в оформленні і переміщенні вантажу. Російська сторона порушила вимоги міжнародного і українського законодавства щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги.

«За оперативними даними, левова частка вантажу призначена для забезпечення підрозділів бойовиків, оскільки у них не вистачає провізії. Частину продуктів росіяни планують перед телекамерами роздати місцевим жителям під час псевдовиборів 2 листопада», - заявив Лисенко.