Мажоритарники від "Свободи" і "Правого сектора" хочуть створити групу в Раді
02:47, 01 листопада 2014Політика
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Депутати від партії "Свобода", "Правий сектор" та інші, обрані в одномандатних округах, можуть сформувати окрему депутатську групу у Верховній Раді. Зараз йдуть переговори.
Мажоритарники від "Свободи" і "Правого сектора" хочуть створити групу в Раді / УНІАН
Про це повідомив нинішній нардеп від "Свободи" Андрій Іллєнко, повідомляє "Новое Время".
За його словами, зараз йдуть переговори. Згідно з підрахунками ЦВК, ні "Свобода", ні "Правий сектор" не подолали 5% бар'єр за списками.
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"Свободі" вдалося провести шість кандидатів в округах, "Правому сектору" - двох - Дмитра Яроша та Борислава Березу.
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