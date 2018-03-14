Facebook масово блокує акаунти українців, які розповідають правду про Росію

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін звернувся до європейського офісу Facebook для вирішення цієї проблеми.

Facebook масово блокує акаунти українських громадських діячів, відомих блогерів, журналістів і волонтерів, які розповідають правду про російську агресію на території України, через скарги проросійських ботів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook благодійний фонд допомоги армії «Повернися живим».

«Масова атака на український сегмент Facebook! Уже кілька днів триває атака з РФ на сторінки наших волонтерів, активістів, журналістів, блогерів і лідерів громадської думки. Проросійські боти і сторона окупантів активно скаржаться на акаунти українців у соцмережі, що призводить до бану», - йдеться в повідомленні.

У фонді припускають, що масова атака на українські сторінки в соцмережі пов'язана з майбутніми виборами президента РФ.

«18 березня в Росії відбудуться вибори президента. Тому є ймовірність, що масова атака на українських активістів у Facebook - це ще один прояв страху окупантів перед Україною та її громадянами», - зазначають у фонді.

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За інформацією фонду, причиною бана стають старі публікації про війну на Донбасі, анексію Криму та коментарі про Росію.

«Боти по кілька тисяч передплачують сторінки українських активістів і волонтерів, ретельно аналізують їх публікації до 2013-2014, а потім відправляють адміністрації Facebook скарги», - повідомляють представники фонду.

У фонді радять користувачам закривати старі пости в налаштуваннях, щоб уникнути бана.

«За стару публікацію в бан відправили засновника фонду «Повернися живим» Віталія Дейнегу. Також без можливості реагувати у Facebook залишилися більшість розслідувачів і спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук, військовий оглядач і головний редактор порталу «Інформаційний спротив» Юрій Карін, продюсер Олена Мозгова, заступник шеф-редактора сайту «Обозреватель» Анна Молчанова та інші», - повідомили у фонді.

Відзначається, що подібна масова атака вже була пару років тому, коли акаунти українців банили у Facebook за фотографії та карикатури на російського президента і лідерів бойовиків.

У свою чергу, заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін звернувся до європейського офісу Facebook для вирішення цієї проблеми.

«Сьогодні (13 березня - УНІАН) я направлю звернення до колег із європейського офісу Facebook щодо цієї проблеми. Є підозри, що окремі бани за пости в минулому мають формальну легітимність, оскільки в 2014 році ми слів не підбирали, але адміністрації соцмережі на це пофіг звичайно», - написав Золотухін на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року «Про додаткові заходи з протидії інформаційній агресії Російської Федерації».

Раніше стало відомо, що більшість російськомовних акаунтів Twitter є ботами.