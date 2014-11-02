На Луганщині люди прийшли на ”вибори” через видачу ”соціальних карт” - правозахисники

Як повідомили УНІАН в обласній громадській правозахисній організації ”Поступ”, явка на дільницях обумовлена агітацією на користь так званих «соціальних карт», які видають в день виборів, при пред`явленні виборцями документів.

Читайте такожСБУ: РФ планує поповнити склад збройних сил з числа українців Донбасу”Всіх громадян, які прибули на дільницю, реєструють за документами, потім людина голосує і потім їй видають цю ”соціальну карту”, - відзначили в ”Поступі”. Ще до виборів керівництво ЛНР попередило населення, що надалі без карт не можна буде одержати соціальну допомогу, пенсії та медичне обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України застерегла жителів Донецької і Луганської областей від участі у псевдовиборах 2 листопада і попередила про можливість здійснення терористами провокацій.