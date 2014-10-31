РФ заблокувала заяву голови Радбезу ООН із засудженням "виборів" бойовиків "ДНР" і "ЛНР"

Сьогодні Російська Федерація заблокувала заяву голови Ради безпеки ООН для преси із засудженням незаконних «виборів» на Донбасі, що заплановані на 2 листопада.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

У проекті документа підтверджується суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України, міститься заклик до усіх підписантів у повній мірі виконувати Мінські домовленості. У цьому контексті вітаються відповідні зусилля України, зокрема прийняття Верховною Радою України Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", яким проведення місцевих виборів заплановане на 7 грудня 2014 року, поінформували в МЗС.

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У проекті заяви засуджуються заплановані озброєними угрупованнями на 2 листопада «вибори» на сході України, які не лише порушують Конституцію та закони України, але й завдадуть серйозної шкоди Мінським домовленостям, йдеться в повідомленні.

Як заявили у зв’язку з цим в МЗС, такими своїми діями в РБ ООН Росія вкотре продемонструвала небажання та неготовність виконувати Мінські домовленості, одним з підписантів яких вона є.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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В рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України, однак пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав "народних республік".

США і Євросоюз заявили, що проведення самопроголошених виборів буде порушенням Мінських домовленостей.

28 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що оголошені бойовиками «ДНР» і «ЛНР» псевдовибори ставлять під загрозу весь мирний процес.