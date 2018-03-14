Призупинення або денонсація: у МЗС розповіли, що може чекати на Договір про дружбу з РФ

За словами речника МЗС, зовнішньополітичне відомство розглядає різні варіанти щодо подальшого майбутнього цього договору, остаточне рішення приймає президент.

Міністерство закордонних справ України підготувало різні пропозиції щодо Договору про дружбу, співробітництво і партнерство України з Росією, серед яких передбачається можливе призупинення договору частково або повністю.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

Дипломат розповіла, що стосовно Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, зовнішньополітичне відомство підготувало декілька варіантів щодо цього договору.

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"МЗС підготувало низку пропозицій і аналіз щодо можливого призупинення самого Договору, або частково, або повністю. Це дозволяється міжнародним правом і самим договором. Тобто можна призупинити повністю або частково, або його денонсація. Тобто декілька варіантів", - заявила Беца.

При цьому вона сказала, що цим переліком можливі варіанти не вичерпуються.

"Ми не прийняли якогось остаточного рішення, бо остаточне рішення приймає президент. Це договір від імені України", - підкреслила дипломат.

Також вона сказала, що МЗС працює над можливими опціями щодо цього договору та "здійснює подальший аналіз".

Окремо, говорячи про Співдружність Незалежних Держав, дипломат нагадала, що Україна не є членом цієї організації, бо не ратифікувала статут СНД.

Вона сказала, що Україна "не бере участь зараз після агресії у засіданнях вищих органів СНД". "І ми завжди виходили з того, що наша мета - це вихід з СНД. Це пострадянська модель, яка вичерпала себе. Але ми робимо інвентаризацію також договорів, які для нас важливі. Вихід з СНД не означає автоматично вихід з багатосторонніх угод. Для нас важливі деякі угоди", - зазначила Беца.

Також вона додала, що до цих угод відносяться угоди про соціальне і пенсійне забезпечення.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.

Як відомо, Україна не ратифікувала Статут СНД, тому формально вважається лише спостерігачем у цій організації, а не її членом.