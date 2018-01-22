Політолог пояснив, чому розірвання Україною договору про дружбу з РФ було б вигідне Путіну

Кремлю було б надзвичайно вигідно, щоб Україна в односторонньому порядку денонсувала договір з Росією про дружбу, співпрацю і партнерство.

Про це заявив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл, відповідаючи на питання читача під час чату в "Главреді".

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"І тут в деяких заявах окремих наших "патріотів" я бачу велику проблему, ніж у істерії путінського істеблішменту. Іноді намагаюся зрозуміти: ті, хто зараз закликають вийти з угоди — свідомі провокатори або "корисні ідіоти"?", — підкреслив він.

На його думку, існуюча угода є єдиним документом високого рівня, в якому чітко гарантувалася непорушність кордонів, а, отже, відповідальність Москви за їх нехтування.

"Немає угоди – немає й відповідальності (правда, тільки в тому випадку, якщо ми самі денонсуємо цю угоду)", — зазначив аналітик.

Він вказав, що той, хто першим денонсує договір, однозначно програє.

"Коли наші доморощені патріоти повторюють те ж саме, що російські депутати, то фактично допомагають Кремлю, тому що Путін дуже хотів, щоб саме Україна зробила цей перший крок. Немає угоди — немає документа, яким гарантувалися наші кордони, а, отже, немає відповідальності агресора", — додав Чорновіл.