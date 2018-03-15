У вдови покійного Єремеєва намагаються відсудити квартиру

Квартиру в Києві Ігор Єремеєв ще 10 років тому взяв у багаторічний кредит. За життя покійний встиг погасити лишень частину боргу. Тепер на неї претендує брат померлого.

Олігарх Степан Івахів намагається відсудити у вдови та дітей свого колишнього партнера по бізнесу Ігоря Єремеєва квартиру в Києві, а допомагає йому в цьому брат покійного бізнесмена - Євген.

Про це пише Руслан Оруджев для «Форпосту», передають Волинські новини.

"Несподіванкою став похід брата покійного олігарха проти племінників-спадкоємців. Принаймні, такий висновок можна зробити з документів, які потрапили до рук журналістів «Форпосту». У позивній заяві чітко чорним по білому написано: "Стягнути з Єремеєвої Тетяни Вікторівни на користь Єремеєва Євгена Мироновича майже 22 мільйона гривень і ще по чотири мільйони з дітей", - йдеться в матеріалі.

На думку журналістів, йдеться про квартиру. Євгеній Єремеєв позивається до суду, аби забрати у доньки, сина і дружини мертвого брата помешкання, наголошується у матеріалі.

Повідомляється, що квартиру в Києві Ігор Єремеєв ще 10 років тому взяв у багаторічний кредит. За життя покійний встиг погасити лишень частину боргу. Решту, згідно з додатками позову, сплачує брат померлого, чим і засвідчує нібито своє право на квартиру.

"Коштів на це він ніколи не мав. Відтак, подейкують, за всією оборудкою з судом стоїть та ж людина, яка нині намагається вкрасти спадщину вдови і дітей, – олігарх Степан Івахів, якого Ігор Єремеєв свого часу і привів у спільний бізнес", - пишуть журналісти.

Наголошуєтсья, що 16 листопада 2017 року ухвалою Печерського районного суду Києва в рамках забезпечення позову було накладено арешт на шестикімнатну квартиру та машиномісце, яке належить відповідачам - дружині і дітям. Сама Тетяна Єремеєва запевняє, що всі спроби забрати квартиру – це справа рук колишніх партнерів Сергія Лагура та Степана Івахіва.

«Усі фінансові махінації розпочались ще у 2015 році. Якраз в той період, коли Ігор Миронович був у безсвідомому стані, а ми з дітьми знаходились біля нього в клініці. В той момент відбувалось вилучення його документів, його особистих переписок, його особистих телефонів, зламані були сейфи. Я відразу щось запідозрила. На моє питання, чому це відбувається без нашої присутності та чому забираються всі документи - мені відповіли, що так потрібно», - розповіла в одному з інтерв’ю Тетяна.

Як ідеться в матеріалі, прояснити ситуацію кореспонденти намагалися в сільського голови, проте він відмовився зустрітись, мотивуючи це невідкладними справами.

"Нині Євген Єремеєв, який ніколи не мав власного бізнесу та в переважній більшості жив за рахунок брата, не хоче втрачати можливості і далі отримувати гроші. А тому прислуговує колишнім бізнес-партнерам рідного брата, які рейдерським способом намагаються вкрасти майно у законних спадкоємців - вдови Ігоря Єремеєва та його дітей", - зазнається в статті.