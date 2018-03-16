У війні на Донбасі винна українська влада і російський агресор - Савченко

За словами Надії Савченко, влада у Києві “здала” Крим, а потім дозволила розпочати війну на Донбасі.

Українська влада та російський агресор становлять однакову загрозу для України.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” заявила народний депутат України Надія Савченко, пише ТСН.

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“Не можна виграти війну проти зовнішнього ворога, якщо в тилу зрадник. Якщо в тилу тобі встромляють ножа в спину”, - сказала вона.

На уточнююче питання ведучого, на скільки відсотків винні українська влада і російський агресор, депутат відповіла, що кожна сторона винна на 50%.

За словами Савченко, влада у Києві “здала” Крим, а потім дозволила розпочати війну на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.