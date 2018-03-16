"Настане той час, коли я кину її в обличчя": Савченко заявила, що готова віддати Порошенку зірку Героя України (відео)

Нардеп отримала орден після звільнення з російської в'язниці.

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що готова віддати президентові Петру Порошенку зірку Героя України.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"Якби я могла його зустріти, бажано де-небудь на вулиці, я б йому, звичайно, віддала. Проблема у тому, що потрапити до президента не так легко і не кожен народний депутат туди вхожий", - сказала Савченко.

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Нардеп також заявила, що зараз в Україні відбувається "стихійна акція", коли колишні учасники АТО повертають владі свої нагороди.

Водночас, в ефірі телеканалу NewsOne вона зазначила, що звання Героя України її не змінило. Так Савченко прокоментувала ініціативу про позбавлення її цього звання, передає "Гордон".

"Я народилася без зірки золотої й звання Героя. Я не змінилася, коли мені дали цю зірку, я не поміняюся, коли вона у мене буде чи не буде. Зараз йде дуже хороша акція - Героя України або будь-які інші нагороди від президента всі здають. Я думаю, настане той час, коли я кину в обличчя президенту цю зірку", - сказала вона.

За словами нардепа, вона взяла нагороду тому, що "не хотілося кидати в обличчя".

Нагадаємо, у березні 2015 року президент присвоїв льотчиці та народному депутату України Надії Савченко звання "Герой України". На той час вона перебувала у в'язниці на території Росії. Порошенко назвав Савченко символом перемоги України.

У травні 2016 року Порошенко нагородив Надію Савченко "зіркою Героя України". Це сталося після обміну льотчиці на двох військових російського ГРУ, затриманих на Луганщині.