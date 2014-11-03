Італія не визнає "вибори" бойовиків

Про це заявив новий міністр закордонних справ країни Паоло Джентілоні, передає ТАСС.

"Італія не визнає результати виборів, проведених у самопроголошених народних республіках у Донецьку й Луганську", - заявив міністр.

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"Здійснення мінських домовленостей від 5 і 19 вересня залишається єдиною умовою гарантування стабільності в Україні й у всьому регіоні. Немає альтернативи політичному вирішенню кризи. Уряд Італії продовжує залишатися на цих позиціях, підтверджених у ході саміту АСЕМ у Мілані 16-17 жовтня", - вказав Джентілоні.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко заявляв, що так звані "вибори" в окупованих районах Донецької таі Луганської областей не мають нічого спільного з волевиявленням людей і грубо порушують мінські домовленості.

Результати цих псевдовиборів також не визнали ні ЄС, ні США.