Турчинов: псевдовибори показали, що РФ відмовилася від мирного шляху вирішення конфлікту
16:57, 03 листопада 2014Політика
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Псевдовибори на Донбасі свідчать про одне - РФ повністю відмовляється від мирного шляху вирішення конфлікту, перекреслюючи мінські домовленості.
Турчинов вважає, що РФ відмовилася від мирного вирішення конфлікту / Фото УНІАН
Таку заяву зробив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Спікер переконаний, що єдиною формулою захисту територіальної цілісності і недоторканності країни є підвищення рівня обороноздатності.
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"Забезпечення сучасною зброєю і технікою нашихЗбройних сил, Нацгвардії і спеціальних батальйонів", - зазначив Олександр Турчинов, додавши, що іншого шляху захистити і звільнити захоплені території на сьогоднішній день немає.
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