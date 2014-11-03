Турчинов: псевдовибори показали, що РФ відмовилася від мирного шляху вирішення конфлікту

16:57, 03 листопада 2014
Політика
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Псевдовибори на Донбасі свідчать про одне - РФ повністю відмовляється від мирного шляху вирішення конфлікту, перекреслюючи мінські домовленості.

Турчинов считает, что РФ отказалась от мирного решения конфликта / Фото УНИАН

Таку заяву зробив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Спікер переконаний, що єдиною формулою захисту територіальної цілісності і недоторканності країни є підвищення рівня обороноздатності.

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"Забезпечення сучасною зброєю і технікою нашихЗбройних сил, Нацгвардії і спеціальних батальйонів", - зазначив Олександр Турчинов, додавши, що іншого шляху захистити і звільнити захоплені території на сьогоднішній день немає.

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