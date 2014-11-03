Польща не визнає псевдовиборів на Донбасі

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Войчеховський.

"Ми, звичайно, не визнаємо цих «виборів», і наша позиція така ж, як Європейського Союзу і всього вільного світу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори голів «республік» і депутатів народних рад «ЛНР» і «ДНР».

Читайте такожТурчинов: псевдовибори показали, що РФ відмовилася від мирного шляху вирішення конфліктуОфіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» в «ДНР» і «ЛНР», і не мають наміру визнавати їхні результати.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія готова визнати результати виборів «народних рад і голів «ДНР» і «ЛНР», які "будуть важливі з точки зору легітимізації влади".