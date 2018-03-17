В МЗС назвали блюзнірством звинувачення РФ через закриття російських дипустанов 18 березня

Речник МЗС України Мар'яна Беца нагадала РФ, що незаконними є проведення нелегітимних виборів в окупованому Криму, війна на Донбасі і захоплення заручників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали блюзнірством звинувачення на адресу нашої держави у порушенні міжнародного права через рішення про закриття доступу громадянам РФ до дипломатичних установ для голосування на президентських виборах 18 березня.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца написала у Twitter.

«Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окупованому Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників».

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Як повідомляв УНІАН, вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму, день незаконного підписання в Москві договору про приєднання Криму та Севастополя до Росії.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипустанов РФ на території України - в Києві, Харкові, Одесі та Львові - не передбачатиме доступу до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах президента, доступ в установи матимуть особи виключно з дипломатичним статусом.

Своєю чергою в МЗС РФ висловили обурення відмовою України надавати доступ росіянам у посольство та консульства для голосування на виборах президента Росії. У російському зовнішньополітичному відомстві вважають, що таке рішення суперечить Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські зносини і міжнародним правозахисним нормам.