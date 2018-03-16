Російське МЗС відреагувало на відмову України проводити вибори президента у російських дипустановах

Там назвали дії України "безпрецедентними", які не викликають нічого крім обурення.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії висловило обурення відмовою України проводити вибори президента Росії в російських дипломатичних установах на українській території.

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"Оприлюднене 16 березня 2018 року рішення влади України не допускати громадян Російської Федерації в посольство і генеральні консульства Росії в день виборів президента Російської Федерації не викликає нічого крім обурення. Подібні дії безпрецедентні", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

В російському МЗС зазначили, що у них складається враження, що "українське керівництво, яке прийшло чотири роки тому до влади внаслідок державного перевороту, спровокувавши власних громадян в Криму і Севастополі на голосування за приєднання до Росії, сьогодні в безсилій злобі вирішили відігратися на простих російських громадянах, які перебувають в Україні". Там вважають "лицемірством" посилання на турботу про безпеку російських дипломатичних і консульських установ.

При цьому заявляється, що Росія не дозволяла собі такого ставлення до прав громадян України, які проживають на території РФ.

В російському МЗС вважають, що це відкрите втручання в суто внутрішні справи Російської Федерації, що веде до ескалації напруженості в і так неблагополучних двосторонніх відносинах. "Викликає також подив заклики української сторони не визнавати легітимність майбутніх виборів президента Російської Федерації. Хотіли б підкреслити, що визнання наших виборів київським режимом Росія точно не потребує», - заявили в МЗС РФ.