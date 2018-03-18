Порошенко домовився з еміром Катару про спрощення візового режиму між країнами

Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей.

Президент України Петро Порошенко провів переговори із еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, в ході яких було досягнуто домовленості щодо спрощення візового режиму між країнами на основі взаємності.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, Порошенко висловив вдячність кувейтському керівництву за послідовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Під час зустрічі лідерів України та Катару було обговорено можливості більш тісної співпраці двох країн в рамках міжнародних організацій та підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України. Йшлося також про перспективи взаємодії в рамках непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН у 2018–2019 роках, зокрема щодо питання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, та членства України в Раді з прав людини ООН у 2018–2020 роках.

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Емір Кувейту підкреслив, що його країна послідовно виступає проти будь-якої агресії щодо держав.

Крім того, були розглянуті актуальні питання розвитку українсько-кувейтського співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, військово-технічній та інших сферах взаємної зацікавленості. Сторони погодилися з необхідністю вживати подальших скоординованих заходів з метою нарощування обсягів двостороннього товарообігу.

Також було досягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді. «Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей», - йдеться в повідомленні.

Раніше у Британії визнали потребу змінити візовий режим для України.