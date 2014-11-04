Завтра військові України та Росії спробують домовитись щодо аеропорту в Донецьку – ОБСЄ

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відвідала Об`єднаний центр з контролю і координації (ОЦКК) у Дебальцевому, де представники генеральних штабів України та Росії проводили зустріч «за відсутності своїх генералів». При цьому представники так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» також були присутніми.

Представники України та Росії проінформували місію ОБСЄ про те, скільки офіцерів з обох сторін задіяні у роботі ОЦКК. «Український представник повідомив про 62 українців, тоді як російський представник назвав 76 російських офіцерів у всій структурі ОЦКК», - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині бойовики обстрілюють блокпости та аеропорт – штаб АТОПредставники України та Росії також «повідомили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, що їхні генерали були відсутніми через великий пріорітет зустрічі, яка запланована на 5 листопада в Донецьку для обговорення припинення насильства навколо аеропорту».

Як повідомляв УНІАН, спеціальна місія ОБСЄ заявляла наприкінці жовтня, що представники України, Росії і терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» проводять зустрічі для обміну інформацією щодо порушень режиму припинення вогню.