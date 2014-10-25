ОБСЄ: Україна, Росія і бойовики обмінюються інформацією про порушення перемир'я

15:57, 25 жовтня 2014
Політика
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У Дебальцевому Донецької області спеціальна спостережна місія ОБСЄ відвідала місцевий офіс Об'єднаного центру з контролю і координації.

ОБСЕ мониторит ситуацию на Донбассе / Facebook ОБСЕ

Спеціальна спостережна місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляє, що представники України, Росії та терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" проводять спільні зустрічі для обміну інформацією щодо порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

23 жовтня в Дебальцеве Донецької області спеціальна спостережна місія ОБСЄ відвідала місцевий офіс Об'єднаного центру з контролю і координації (ОЦКК).

Зокрема відзначається, що спостерігачі зустріли українських та російських представників ОЦКК. "В офісі спостерігачі ОБСЄ також помітили присутність представників "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки ", - зазначається в повідомленні.

Читайте такожПостпред України в ООН: Бійців АТО за час перемир'я обстріляли більше 2 тисяч разівПри цьому місія ОБСЄ зафіксувала, що присутні в офісі представники ОЦКК отримали повідомлення з місць про порушення режиму припинення вогню.

"Представники ОЦКК відкрито обмінялися отримуваними повідомленнями один з одним та співпрацювали в якості команди для того, щоб визначити місця можливих порушень", - наголошується в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що всі представники ОЦКК зробили запит для проведення офіційної зустрічі разом зі спеціальною спостережною місією для визначення шляхів стосовно зниження рівня напруженості навколо Донецького аеропорту.

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