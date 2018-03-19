У Німеччині відкидають ідею про санкції щодо екс-канцлера Шредера

Питання санкцій проти екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера варто "обговорювати з великою обережністю".

Уряд Німеччини відкидає ідею про те, що проти колишнього канцлера країни Герхард Шредер треба ввести санкції за його зв'язки з російським бізнесом та президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Уряд та канцлерка Німеччини не бачать жодних підстав, щоб розглядати такі речі", - заявив у понеділок речник німецької канцлерки Штеффен Зайберт, відповідаючи на запитання щодо санкцій проти Шредера.

Читайте такожКлімкін роз'яснив свою позицію про "санкції проти Шредера"

Як передає Європейська правда, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн у коментарі Bild зазначила, що питання санкцій проти екс-канцлера варто "обговорювати з великою обережністю тільки після відповідної перевірки".

Як відомо, Шредер, будучи канцлером Німеччини, був близький з Путіним, та приєднався до російсько-німецького газового проекту незабаром після того, як пішов зі служби у 2005 році.

У минулому році він був призначений головою ради директорів компанії "Роснефть", що викликало критику з боку канцлерки Ангели Меркель.

Шредер неодноразово виступав з критикою санкцій проти Росії, запроваджених Заходом.

Раніше низка ЗМІ із посиланням на інтерв’ю газеті Bild повідомили, що Клімкін закликав ввести санкції проти екс-канцлера Німеччини Шредера як найважливішого лобіста президента РФ Володимира Путіна в усьому світі.