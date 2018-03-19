Генсек Ради Європи другим із західних лідерів привітав Путіна з перемогою на виборах

Раніше привітання російському лідеру надіслав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Всі інші лідери Заходу утримуються від привітань.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд став другим із західних лідерів, які привітали Володимира Путіна з переобранням на посаду президента Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідний вітальний лист оприлюднила сьогодні Рада Європи.

Генсек Ради Європи висловив сподівання, що новий мандат Путіна на перебування на посаді президента буде періодом миру та процвітання для російського народу.

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«В Раді Європі ми сподіваємося, що ваш новий мандат буде періодом миру та процвітання для російського народу. Росія є важливим членом нашої організації. Я сподіваюся, що у найближчі роки вашого президенства ваша країна активно братиме участь у всій діяльності Ради Європи, дотримуючись наших спільних стандартів прав людини, демократії та верховенства права на користь всьому російському народу», - наголосив Ягланд.

За його словами, «у цей особливо складний для Європи період наш спільний обов’язок - працювати разом для консолідації та посилення нашого спільного європейського законодавчого простору та простору прав людини від Лісабона до Владивостока».

Раніше стало відомо, що привітання Путіну надіслав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Всі інші лідери Заходу, у тому числі і США, утримуються від привітань.